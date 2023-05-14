Петербуржец с детьми залил перцовкой собаковода

Полиция проводит проверку по факту конфликта в Шушарах Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Еще 10 мая вечером в отделение полиции поступил сигнал о драке. Полицейские тут же выехали на место происшествия. Выяснилось, что отец с детьми сделал замечание собаководам. Пара выгуливала бойцовскую собаку без намордника.

Началось всё со словесной перепалки, а какой-то момент мужчина-собаковод накинулся на мужчину с детьми. Тот, в свою очередь, залил собаковода из перцового баллончика.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена. Причина — карантин из-за кори, говорят в пресс-службе медучреждения в социальных сетях.