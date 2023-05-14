Ком в горле: из-за чего возникает и к кому идти?

Все мы иногда сталкиваемся с таким симптомом как ком в горле, и увы, речь совсем не о метафоре. Ощущение не самое приятное, как ни крути. Однако, как оказалось, причин для его возникновения масса. Рассказываем.

Конечно, в большинстве случаев не идет речи о чем-то страшном и ужасном — все решаемо и проходит самостоятельно. Однако так, увы, не всегда и порой имеет смысл обратиться к врачу.

Однозначного ответа, который объяснял бы возникновение этого ощущения нет. Но существуют причины, которые могут помешать свободно дышать и глотать.

Причины

Во-первых, это может быть банально острый стресс, из-за которого и возникает спазм сосудов в горле. Если вы понимаете, что это ваш случай, а тревога для вас нередкий гость, то имеет смысл рассмотреть поход к психиатру или психотерапевту. ‌ Также это может быть мышечный спазм. Когда мы не едим и молчим, мышцы гортани, как и глотки, находятся в расслабленном состоянии. Однако может произойти ситуация, когда они расслабятся неправильно. В таком случае мышцы застынут в неестественной позиции. В общем-то, это пройдет, если вы разговоритесь или же несколько раз интенсивно сглотнете слюну. ‌ Еще один возможный вариант — аллергия. Если вы поконтактировали с аллергеном, то возможно слизистая оболочка отекла. Поэтому у вас появилось ощущение, что что-то сдавливает в горле или же там какой-то сторонний предмет. ‌ Нельзя исключать и заболевания желудка. Ощущение кома в горле может появиться из-за нарушений, связанных с работой желудка или пищевода. Также это могут быть фарингиты и тонзиллиты — ЛОР-заболевания. ‌ К сожалению, непроходящим комком может быть новообразование ротоглотки, трахеи, пищевода, так и опасные заболевания вроде рака горла или карциномы Меркеля.