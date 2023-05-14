В Сестрорецке разгуливал мужчина, вооруженный лопатой и пистолетом

Полицией в Сестрорецке задержан стрелок из травматики. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города региона в своих социальных сетях.

Известно, что 13 мая днем в отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Песочной в Сестрорецке ходит мужчина, который вооружен пистолетом и лопатой.

Как сообщали очевидцев произошедшего, мужчина ходил и стрелял в воздух. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Уже на месте происшествия выяснилось, что 64-летний мужчина вступил в конфликт с другим мужчиной – возрасте 33 лет. В один момент тот, что старше, решил использовать травматическое оружие, которым владел.

К счастью, мужчина стрелял в воздух. Как итог, изъят пистолет ТТ «Лидер», магазин к нему, а также шесть патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.