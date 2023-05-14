В Невском районе мужчина напал с ножом на жителя

Полицией Невского района задержан подозреваемый в разбое. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 13 мая в 05:47. Если быть точнее, то именно в это время в отделение полиции Невского района обратился мужчинав возрасте 28 лет. Он рассказал, что на него напали.

Пострадавший рассказал, что ему начал угрожать ножом неизвестный. Именно под угрозами у него похитили два мобильных телефона. После этого нападавшей скрылся.

К счастью, правоохранительные органы смогли оперативно отыскать нападавшего. Его нашли в дома по улица Подвойского.В совершении этого преступления подозревается 38-летний неработающий и ранее неоднократно судимый житель города.

На него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.