В Петербурге ищут разбойника-неудачника

Полиция Центрального района Петербурга ищет разбойника — неудачника. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города и региона.

Известно, что сигнал о произошедшем поступил в полицию Центрального района 13 мая в 21:42.

Все случилось в кафе на Разъезжей, 39. Там Неизвестный будучи пьяным решил напасть на сотрудника заведения.Он угрожал сотруднику кафе разбитой бутылкой, требовал деньги из кассы. Однако здесь ему ничего не перепало, видимо, именно поэтому сотрудники правоохранительных органов назвали его неудачником. После этого мужчина отправился в здание пососедству – в аптеку. Однако нет какой-либо информации о том, устраивали он там дебош.

После этого мужчина скрылся, говорят в полиции города.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к задержанию злоумышленника.