Блиновская выплатила только 10 миллионов от всего долга по налогам

Все мы наслышаны о том, как сейчас налоговая и следственные органы тщательно проверяют блогеров. В большей степени акцент делается на так называемых инфоцыган. Так обычно называют тех, кто продает, грубо говоря, воздух. Кроме этого, такое звание могут получить и те, кто продает за большие деньги информацию, которая легко находится в интернете или же итак всем известна. Пожалуй, большую роль в этом успехе блогеров играет умение надавить на нужные точки психологии людей. Например, кто-то может говорить о том, что после марафона или курса кардинально изменится ваше мышление и у вас деньги пользуются рекой.

Будет ли оно так? Возможно, но вряд ли в этом будет заслуга курса от блогера. Одно из самых известных марафонщиц является Елена Блиновская. С недавних пор и она попала под прицел правоохранительных и следственных органов. Всё дело в том, что её обвинили в неуплате налогов на сумму порядка 900 18 000 000. Говорят, что эту сумму налогов она не выплатила в период с 2019-го по 2021-й.

До того, как на неё обвалились проверки, блоггерша утверждала, что в части уплаты налогов у неё всё чисто, так как работают у неё профессионалы своего дела. Судя по всему, не такие уж профессионалы.

Когда стартовали проверки, Блиновская даже попыталась покинуть страну – её поймали на границе на её арендованном автомобиле. После этого провели обыски у неё дома, а также в офисах.

Интересно, что когда Блиновская попалась, под последними постами вы её социальных сетях были закрыты комментарии. Правда, подписчики женщины продолжали комментировать под старыми публикациями. Было немало тех, кто язвил и подкалывал блоггершу, говоря, что ей не помог марафон желаний. Поясним: марафон желаний – один из самых известных информационных продуктов Блиновской.

На днях глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что на данный момент Блиновская выплатила только 10 000 000 задолженности, передает ТАСС.