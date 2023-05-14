От коронавируса скончались только 4 жителя Петербурга

Кажется, спустя долгих три года коронавирусная инфекция отступила. По данным портала «стоп коронавирус», в Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики выявили только 193 случая заражения. Тех, кто смог побороть болезнь, к счастью, больше – 197 человек.

В то же время в больницы пришлось госпитализировать 21 жителя города. Как правило, в больницу попадают те, у кого есть какие-либо осложнения. Сейчас остается пожелать этим людям только здоровья и сил. Также можно порадоваться, что число таких непростых случаев всё-таки гораздо меньше, чем это было ранее.

Нельзя не отметить и то, что за сутки от коронавируса скончались только четверо горожан. Это в два раза меньше, чем днём ранее.

Отметим, что ранее глава Всемирной организации здравоохранения объявил, что завершился режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мировом здравоохранении. Так, уже с 5 мая статус пандемии для коронавируса был отменён.