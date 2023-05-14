Только 32% мужчин хотели бы изменить свою внешность с помощью косметологов

Пожалуй, мы сейчас живём в то время, когда очень популярны различные косметологические услуги. Чего только нет на рынке косметологии. Очень многие девушки прибегают к увеличению губ, избавлению от мимических морщин и прочему. Нередко что мужчины, что женщины прибегают также к услугам пластических хирургов. Аналитический центр НАФИ выяснил отношение россиян к этим мерам.

Так, согласно опросам, только 32% мужчин хотели бы улучшить свою внешность с помощью эстетической медицины, если бы имели такую возможность. Женщин, желающих прибегнуть к таким услугам, всё-таки больше – 54% опрошенных.

В тоже время 37% женщин и 63% мужчин заявили, что не хотели бы менять как-либо свою внешность, даже если бы у них были на то возможности. Также сообщается, что 9% женщин и 5% мужчин вовсе затрудняются с ответом.