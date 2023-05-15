Против чиновников Петербурга возбудили уголовное дело из-за намыва на Васильевском острове

Следственный комитет России разбирается с чиновниками Смольного и петербургскими компаниями. Они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды на Васильевском острове.

Проверку по факту опасной для среды стройки начали после обращения горожан к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Жалобы распространились по соцсетям, так что на объект оперативно выехали, чтобы оценить реальный масштаб проблемы.

Выяснилось, что нарушители возвели берегоукрепления и устроили основания песчаными грунтами в указанном районе Санкт-Петербурга. Такие махинации со стороны строителей и чиновников серьезно навредили природе. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Также принятые решения могут привести к причинению вреда здоровью населения. Такой исход возникнет, если в воздухе окажется больше загрязняющих веществ.

Сейчас разбирательство продолжается. Уголовное дело по факту случившегося уже возбуждено.