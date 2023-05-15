Против чиновников Петербурга возбудили уголовное дело из-за намыва на Васильевском острове

Следственный комитет России разбирается с чиновниками Смольного и петербургскими компаниями. Они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды на Васильевском острове.

Проверку по факту опасной для среды стройки начали после обращения горожан к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Жалобы распространились по соцсетям, так что на объект оперативно выехали, чтобы оценить реальный масштаб проблемы.

Выяснилось, что нарушители возвели берегоукрепления и устроили основания песчаными грунтами в указанном районе Санкт-Петербурга. Такие махинации со стороны строителей и чиновников серьезно навредили природе. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Также принятые решения могут привести к причинению вреда здоровью населения. Такой исход возникнет, если в воздухе окажется больше загрязняющих веществ.

Сейчас разбирательство продолжается. Уголовное дело по факту случившегося уже возбуждено.

васильевский остров петербург следственный комитет


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Против чиновников Петербурга возбудили уголовное дело из-за намыва на ...
В МЧС рассказали о погоде в Ленобласти 15 мая
Двухгодовалая петербурженка пострадала в ДТП
Состоялся вечер памяти Владлена Татарского
В Ленобласти детская инвалидность пошла на спад
Только 32% мужчин хотели бы изменить свою внешность с помощью косметологов
Только 18% россиян выступают за общение без норм в интернете
Россияне рассказали, какие экономические возможности нас ждут через 25 лет