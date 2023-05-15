Мужу Блиновской предъявили обвинение из-за долгов по налогам

Супруг Елены Блиновской стал фигурантом уголовного дела по неуплате налогов. Родственники и друзья создательницы «‎Марафона желаний» уже давно обвиняют Алексея, но официально к разбирательству его привлекли только сейчас.

До этого момента Алексей Блиновский проходил по делу исключительно в статусе свидетеля. Сейчас ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Об этом написали в телеграм-канале «‎112».

Напомним, что разбирательство против Елены Блиновской началось в конце апреля 2023 года. Тогда стало известно, что блогерша задолжала по налогам 918 миллионов рублей. Пока женщина находится под домашним арестом. Суд пройдет после 26 июня.

Ранее сообщалось, что отец Елены Блиновской и бывший партнер семьи в происходящем разбирательстве винят именно мужа блогерши.