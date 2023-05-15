Петербурженка добилась денег от компании за затопленный автомобиль

В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 мая, Ленинский районный суд рассмотрел иск, по которому горожанка требовала возместить ей ущерб, причиненный ее автомобилю. Женщине удалось отстоять свои права.

Выяснилось, что автомобиль Nissan Qashqai горожанки залила вода. В результате этого транспорт получил механические повреждения. Петербурженка решила из-за этого выбить деньги с ответственной управляющей компании.

Представитель ответчика не признавал требования. Дело дошло до суда, где разобрались во всем случившемся. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд подтвердил, что у дома отсутствовали обратные клапаны или иная отсекающая арматура в колодцах, которые бы отводили воду. УК отметила, что оборудование было закуплено, но факта установки не зафиксировали.

По итогу петербурженка получила 878 тысяч рублей возмещения ущерба. Также ей выделят 15 тысяч рублей на оплату услуг представителя, 12 тысяч рублей — за госпошлину и еще шесть тысяч — за расходы на проведение оценки.