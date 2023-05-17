До конца июля жители Петербурга не смогут покататься на гидроциклах и запускать дроны

Оперативный штаб Петербурга решил до конца июля запретить на территории города использование беспилотников и установил ограничения для гидроциклов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного в своих социальных сетях.

Известно, что это необходимо с целью усиления охраны правопорядка и общественной безопасности. Эти ограничения будут действовать с 16 мая до 31 июля. При этом уточняется, что исключением будут СМИ, киноиндустрия и те организации, которые выполняет госзаказ.

Если говорить о гидроциклах, то для них будут закрыты отдельные участки Невы, Большой и Малой Невки.