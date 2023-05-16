Впервые вторым крупнейшим поставщиком в Индию стала Россия

В первом квартале 2023 года Россия плотно сотрудничала с Индией. Упор был сделан на поставку товаров в эту страну. По итогу РФ вышла на второе место в рейтинге и впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию.

Экспорт из России в Индию только за три месяца вырос сразу в 4,7 раза, если сравнивать с прошлогодними показателями. На данный момент он достиг 15,5 миллиарда долларов. Это рекордные квартальный цифры.

На первом месте перед Россией в этом вопросе остается Китай. Сейчас его продажи в Индию сократились на 15,4%, но суммы все равно большие — 22,6 миллиарда долларов, пишут РИА Новости.

За Россией следует ОАЭ с экспортом в Индию в 12,7 миллиарда долларов. Пятерку закрывают США и Саудовская Аравия.

Если рассматривать импорт товаров из Индии в Россию, то он сейчас тоже вырос. Увеличение составило сразу 33% и достигло 946,6 миллиона долларов.