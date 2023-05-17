В петербургском бизнес-центре мужчину зажало грузовым лифтом

В бизнес-центре, расположенном на улице Морской Пехоты в Петербурге, мужчину зажало грузовым лифтом. Об этом сообщает Петербург2.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Все случилось с 57-летним мужчиной, он работает экспедитором, говорят в ведомстве.

В тот момент петербуржец просто поднимал продукты для реабилитационного центра. Спасти мужчину смогли, но с помощью гидравлического инструмента. Сейчас он госпитализирован, так как у него диагностированы переломы обеих ног, травмы ребер и бедра.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе автомобилист сбил 7-летнего ребенка на самокате. Известно, что все случилось 16 мая вечером на улице Шишкина в Выборгском районе города. Подробнее об этом происшествии вы сможете прочитать в нашем материале по ссылке.

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