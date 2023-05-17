Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга возрос в 1,5 раза

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга (БПСПб) по итогам апреля 2023 года достиг 4,3 миллиона тонн. Этот показатель примерно в 1,5 раза больше, чем в апреле годом ранее. Такие данные приводит Ассоциация морских торговых портов.

Интересно, что этот показатель оказался самым высоким по части перевалки грузов аж с марта 2022 года. Тогда свою работу в России приостановили крупнейшие международные контейнерные линии. Например, в их числе Maersk, MSC и CMA.

В то же время сообщается, что за январь-апрель грузооборот БПСПб достиг 13,9 миллиона тонн, что все-таки чуть ниже аналогичного периода 2022 года — на 10%, пишут «Ведомости Петербурга».