Смольный направит из бюджета на проведение Дня города более 77 млн рублей

Стало известно, что комитет по культуре Петербурга распределил субсидии между организациями, которые возьмут на себя ответственность за проведение Дня основания города и Дня славянской письменности и культуры.
В совокупности на эти праздники городские власти направят 87,5 миллиона рублей. Деньги разделят между собой пять организаций. При этом на День славянской письменности и культуры выделят 10 миллионов рублей.
Еще 77,5 миллиона рублей выделят на празднование 320-летия Петербурга. При этом от этой суммы 67,6 миллиона рублей отправят на концерт на Дворцовой площади, сообщает «Деловой Петербург».
Ранее сообщалось, что рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.