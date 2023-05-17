МДТ в Санкт-Петербурге открыли после штрафа в размере 15 тысяч рублей

Рассмотрены материалы дела об административном правонарушении в отношении Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своих социальных сетях.

Как рассказал на заседании представитель Роспотребнадзора, в театре провели проверку. Специалисты выявили нарушения, которые подразумевают значительную угрозу жизни и здоровью людей.

В то же время представители театра заявили, что не согласны с предъявленными нарушениями. Представитель учреждения также отметил, что нарушения уже устранены.

В результате суд назначил штраф в размере 15 тыс. рублей.

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