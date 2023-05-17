В Петербурге вор стащил с кухни в квартире 8,5 миллиона рублей

Полицейские ищут квартирного вора в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Известно, что 16 мая вечером в отделение полиции пришла 45-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры на проспекте Сизова украли деньги.

Как выяснилось позднее, в этот день неизвестный проник в ее однокомнатную арендованную квартиру. Она находится на шестом этаже дома. Оттуда воришка стащил 8,45 миллиона рублей. Их женщина оставила на кухне.

Двери и окна квартиры повреждений не имеют, уточнили правоохранительные органы. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорят в пресс-службе министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.