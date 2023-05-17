В МИД РФ разъяснили причины блокировки счетов посольства Финляндии в Петербурге

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разъяснила, с чем связаны ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в Петербурге.

Она заявила, что использование счетов посольства действительно ограничено. Однако такое решение — не более чем зеркальная реакция в ответ на введенные ограничения российским учреждениям в Финляндии.

При этом Россия неоднократно предлагала финской стороне договориться и отменить рестрикции. Кроме этого, были и предупреждения о том, что будут введены ответные меры.

Ранее финская сторона заявила о том, что не планирует закрывать из-за этого консульство, хотя и отметила, что теперь будет осложнен денежный оборот. Финляндия получила уведомление о заморозке счетов в конце апреля. В мае местный МИД направил российской стороне ноту с требованием разъяснить причины введения таких мер.