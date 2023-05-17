Биолог Глазков рассказал, как избежать ДТП с лосями

Сезон выходящих на дорогу лосей уже открыт, а значит водителям нужно быть как можно более внимательными. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, как избежать ДТП.

Известно, что сейчас лоси активно выходят на дорогу в виду того, что самки лосей уже рожают детенышей, а также отгоняют от себя повзрослевших.

Ввиду этого биолог посоветовал выбирать скорость движения в зависимости от угла обзора и собственной реакции. При проезде лесополосы лучше снизить скорость до 40 километров в час.

Ранее сообщалось, что Полиция устанавливает детали ДТП со служебным автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Известно, что все случилось 17 мая вечером. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.