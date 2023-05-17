В Петербурге произошло ДТП с полицейской машиной

Полиция устанавливает детали ДТП со служебным автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 17 мая вечером. Сотрудники ГИБДД выезжали на вызов из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия, с возможным пострадавшим с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Известно, что ДТП произошло на пересечении улиц Туристской и Савушкина. Там столкнулись автомобили «Хендай» и полицейский автомобиль. К счастью, никому из пострадавших помощь не понадобилась.

Проводится разбирательство. Устанавливаются детали ДТП.