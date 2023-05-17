Россиянам объяснили, почему психологи стали хорошим тоном

Многие могли заметить, что в последние годы россияне все больше уделяют внимание своему ментальному здоровью, теперь обращение к психологу — совсем не редкость. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В частности, рост интереса к психологии связан с другой тенденцией — проявлению любви к себе и своему психологическому здоровью. Многие считают, что гармония внутри — про силы на новые свершения, достижения и так далее. А вот негатив, непроработанные проблемы и прочее — это про притягивание других сложностей.

Сейчас же информация о психологии попросту стала даже доступнее. Например, стало больше новых книг, бесплатных лекций, блогов на тему психологического благополучия.

Ранее сообщалось, что сезон выходящих на дорогу лосей уже открыт, а значит водителям нужно быть как можно более внимательными. Биолог сказал, что нужно делать, чтобы избежать проблем.