Россиянам объяснили, почему психологи стали хорошим тоном

Многие могли заметить, что в последние годы россияне все больше уделяют внимание своему ментальному здоровью, теперь обращение к психологу — совсем не редкость. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В частности, рост интереса к психологии связан с другой тенденцией — проявлению любви к себе и своему психологическому здоровью. Многие считают, что гармония внутри — про силы на новые свершения, достижения и так далее. А вот негатив, непроработанные проблемы и прочее — это про притягивание других сложностей.

Сейчас же информация о психологии попросту стала даже доступнее. Например, стало больше новых книг, бесплатных лекций, блогов на тему психологического благополучия.

Ранее сообщалось, что сезон выходящих на дорогу лосей уже открыт, а значит водителям нужно быть как можно более внимательными. Биолог сказал, что нужно делать, чтобы избежать проблем.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам объяснили, почему психологи стали хорошим тоном
Биолог Глазков рассказал, как избежать ДТП с лосями
В Петербурге произошло ДТП с полицейской машиной
Молитву на работу утвердили в РПЦ
Дни Аргентины хотят вернуться в Петербург
В МИД РФ разъяснили причины блокировки счетов посольства Финляндии в Петербурге
Жители ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» получат семь социальных объектов в ...
Связал и украл 100 тысяч: в Пушкине ищут налетчика на МФО