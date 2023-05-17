В Ленобласти стартовали ремонтные работы на трассе от Любани

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется заменить асфальт на трассе от Любани в сторону Коркино. Об этом сообщает издание Табло СМИ.

Уточняется, что ремонт коснется семи километров трассы — участка от перекрёстка с Московским шоссе в Любани и проходит до деревни Коркино. Помимо замены асфальта, планируется установить дорожные знаки.

Отмечается, что трасса, на которой размещен этот участок, является одной из наиболее протяжённых в Ленобласти, говорят в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, полиция задержала мужчину спровоцировавшего фатальный конфликт в магазине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.