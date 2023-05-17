В Петербурге драка за барсетку в магазине привела к смерти

Полиция задержала мужчину спровоцировавшего фатальный конфликт в магазине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 17 мая днем. На Новочеркасском проспекте случился конфликт между двумя мужчинами. Выяснилось, что один мужчина забыл свою барсетку в магазине. Ее заприметил и забрал пенсионер. Первый вернулся в магазин и увидел у старика свою барсетку, из-за этого и завязался конфликт. Как итог мужчины подрались.

Потом пенсионер подошел к стеллажу с продуктами и упал. В итоге он скончался. Второй участник конфликта сотрудниками полиции задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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