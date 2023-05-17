Россияне временно не смогут отправить анкету на французскую визу

С 26 по 30 мая сайт визового центра Франции France-Visas будет недоступен. Об этом сообщает пресс-служба визового центра Франции.

Известно, что на период с 26 по 30 мая включительно будут проводиться профилактические работы на портале France-Visas, говорят в визовом центре. Там напомнили, что, если вы хотите подать документы на визу во Францию, нужно сначала заранее заполнить анкеты на портале France-Visas.

Кроме этого, известно, что еще с конца апреля Франция приняла решение о введении сервисного сбора для россиян, которые решили подать документы на визу.

Он составляет 35,5 евро в рублях по курсу, который установлен на момент записи.

Ранее сообщалось, что IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest станет причиной ограничения движения транспорта с 18 по 20 мая. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.