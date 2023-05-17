В Петербурге из-за Международного фестиваля ограничат движение транспорта

IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest станет причиной ограничения движения транспорта с 18 по 20 мая.

Как рассказали в комитете по транспорту, из-за этого мероприятия планируется изменить движение автобусов №№ 100, 158, 220, 261. Помимо этого, стало известно, что автомобилистам придется игнорировать проезды на Инженерной улице, Кленовой и Итальянской улицах и Манежной площади. Под запретом будет проезд и по Замковой, Караванной и по площади Белинского.

Горожанам покажут исторический транспорт, инновационную технику и ретротранспорт.

Ранее сообщалось, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется заменить асфальт на трассе от Любани в сторону Коркино. Подробнее об этом проекте вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.