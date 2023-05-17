Жителю Череповца предъявили обвинение в убийстве спустя 18 лет

Спустя 18 лет следственные органы смогли раскрыть преступление — убийство таксиста. Выяснилось, что водителя зарезал пассажир, потому что не хотел платить за оказанную услугу. Об этом сообщает издание НВпресс.

Как пишет издание, еще в 2005 году житель Череповца проехался на такси, но вот платить не собирался. Когда водитель такси потребовал деньги, пассажир воткнул ему нож.

Потерпевший успел по рации попросить помощи у коллег, однако скорую помощь мужчина не дождался.

Теперь, уже спустя 18 лет, злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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