В Ленобласти за сутки «заминировали» свыше 1000 объектов образования

В Петербурге и Ленобласти накануне, 17 мая, «заминировали» 1366 объектов образования. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Известно, что угрозы с сообщениями о минировании зданий, поступили на электронные адреса заведений. Сотрудники правоохранительных органов тут же выехали к месту происшествия, они провели проверку.

К счастью, никаких взрывчатых устройств найдено не было.

Как итог, из-за полученных сообщений о минировании из 26 школ и вузов по решению администрации были эвакуированы 12,6 тысячи человек. Теперь планируется завести уголовные дела.

Ранее сообщалось, что спустя 18 лет следственные органы смогли раскрыть преступление — убийство таксиста. Выяснилось, что водителя зарезал пассажир, потому что не хотел платить за оказанную услугу.