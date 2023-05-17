Маркл и принц Гарри спровоцировали множество ДТП в бегах от папарацци

Совсем недавно, 16 мая, в Нью-Йорке состоялась премия Women of Vision. На этом мероприятии была Меган Маркл в сопровождении мужа и матери. Ну и конечно не обошлось без большого количества охраны. В последнее время нередко появляется информация о том, что у бывшей актрисы немало недоброжелателей. Поэтому, вполне возможно, что толпа охранников — совсем не зря.

Как пишет The Gurdian, охрана крупного телосложения не давала папарацци снимать то, как Маркл выходит из машины. Хотя сама Меган выглядела очень даже счастливой. Не меньше рядом светился и принц Гарри. Хотя, напомним, на недавней коронации отца Карла III в Лондоне, куда приехал без Меган, он даже не улыбнулся.

Как пишет издание, после мероприятия Women of Vision Меган и Гарри устроили те же гонки с фотографами. Последним не дали спокойно снять кадры, когда пара только приехала. Именно поэтому они дожидались супругов после окончания мероприятия.

Как рассказал представитель принца, дикое преследование за парой длилось больше двух часов. Как итог, это привело к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух сотрудников полиции Нью-Йорка

К счастью, все в результате хорошо.

общество


 

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