Россиянина осудят за убийство жены выстрелом из ружья

В Усть-Удинском районе Иркутской области осудят мужчину за убийство жены. Известно, что он застрелил свою супругу из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает местный следственный комитет.

По имеющейся информации, еще в декабре прошлого года пара отдыхала в бане, в один момент между ними вспыхнула ссора, причина тому — ревность.

Из-за этого в ходе ссоры мужчина схватился за ружье и выстрелил жене в голову. Она умерла на месте происшествия.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили все обстоятельства совершенного преступления. Теперь дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, с 16 на 17 мая, неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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