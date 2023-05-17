Россиянина осудят за убийство жены выстрелом из ружья

В Усть-Удинском районе Иркутской области осудят мужчину за убийство жены. Известно, что он застрелил свою супругу из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает местный следственный комитет.

По имеющейся информации, еще в декабре прошлого года пара отдыхала в бане, в один момент между ними вспыхнула ссора, причина тому — ревность.

Из-за этого в ходе ссоры мужчина схватился за ружье и выстрелил жене в голову. Она умерла на месте происшествия.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции установили все обстоятельства совершенного преступления. Теперь дело передано в суд.

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