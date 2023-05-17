Неизвестные подпалили релейный шкаф в районе Бернгардовки

В ночь на среду, с 16 на 17 мая, неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации издания 78.ru, пламя вспыхнуло на перегоне «Ржевка — Мельничный Ручей». Если быть точнее, то возгорание случилось вблизи микрорайона Всеволожска Бернгардовка. Как пишет издание, неизвестные отогнули угол и залили внутрь горючую жидкость. Как итог, релейный шкаф выгорел полностью.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти накануне, 17 мая, «заминировали» 1366 объектов образования. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах. После этого сотрудники правоохранительных органов выехали к месту происшествия. К счастью, выяснилось, что ни в одном из зданий не было найдено взрывчатых устройств. Подробности по ссылке.