В Москве чуть не продали младенца за 60 тысяч рублей

В одном из столичных торговых центров три женщины попытались продать ребенка. По имеющейся информации, малыш родился 8 мая в Твери.

После этого мать ребенка и еще две женщины постарше ее решили продать малыша. Такие данные приводят московские ведомства — ГСУ СК и прокуратура.

К счастью, покупательница малыша была подставной. Она заплатила женщинам 60 тысяч рублей. После передачи денег и составления расписок женщин задержали.

Ранее сообщалось, что в Усть-Удинском районе Иркутской области осудят мужчину за убийство жены. Известно, что он застрелил свою супругу из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает местный следственный комитет. Как оказалось, они отдыхали в бане еще в прошлом году, в какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности. Подробности вы можете прочитать в нашем материале.