Сорвавшего с пенсионерки крест в Петербурге осудили

Кировский районный суд Петербурга принял решение в отношении мужчины, который сорвал крест с шеи пенсионерки. По решению суда мужчина отправлен под стражу. Такую информацию приводит объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Известно, что мужчина посреди дня в парадной дома на Дачном проспекте сорвал с шеи 84-летней женщины цепочку с крестом. Ущерб оценивался в 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, это не первое дело на счету мужчины-злоумышленника. Возбужденное против него уголовное дело станет для рецидивиста уже 13-м. Теперь он пробудет под стражей вплоть до середины июня.

Ранее сообщалось, что не опять, а снова… Жителей и гостей Северной столицы предупредили о том, что необходимо перекрыть съезд с КАД на Парашютную улицу. Об этом рассказывает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».