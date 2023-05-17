Петербуржцев предупредили о новых ограничениях на КАД

Не опять, а снова… Жителей и гостей Северной столицы предупредили о том, что необходимо перекрыть съезд с КАД на Парашютную улицу. Об этом рассказывает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, ограничительные меры будут действовать на съезде №3 с 01.00 до 05.00 — с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу в районе 12 км КАД.

В связи с этим автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут, учитывая названные ограничения.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных торговых центров три женщины попытались продать ребенка. По имеющейся информации, малыш родился 8 мая в Твери. К счастью, покупательница малыша была подставной. Она заплатила женщинам 60 тысяч рублей. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.