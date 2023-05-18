В Петербурге трех молодых людей задержали из-за подозрения в призывах к терроризму

В Санкт-Петербурге поймали трех человек. Их подозревают в призывах к террористической деятельности, информируют «Невские новости».

Известно, что задержанные — 19-летний студент одного из местных вузов, 21-летняя предпринимательница и 22-летняя сотрудница визового центра.

Следственные органы полагают, что еще в сентябре прошлого года подозреваемые вели сразу несколько чатов в социальных сетях. Они размещали сообщения с призывами к экстремистским действиям. Помимо этого, там были замечены пропаганда и оправдание терроризма.

Всех подозреваемых допросили, они находятся под подпиской о невыезде. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на пересечении Магнитогорской улицы и проспекта Энергетиков в Красногвардейской районе временно изменены трассы автобусных маршрутов № 123,137,185 и 5.