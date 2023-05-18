Из-за пожара на Магнитогорской изменили движение общественного транспорта

Из-за пожара на пересечении Магнитогорской улицы и проспекта Энергетиков в Красногвардейской районе временно изменены трассы автобусных маршрутов № 123,137,185 и 5. Об этом сообщается в телеграм-канале «Организатора перевозок».

Известно, что маршруты № 123,137,185 в прямом направлении после Гранитной улицы сворачивают по Заневскому проспекту, проспекту Шаумяна, мосту Шаумяна, проспекту Шаумяна, Магнитогорской улице, проспекту Энергетиков. Что касается обратного направления, то после проспекта Энергетиков они проедут по Магнитогорской улице, проспекту Шаумяна, мосту Шаумяна, проспекту Шаумяна, Заневскому проспекту и своей трассе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вспыхнул пожар в комплексе зданий на Магнитогорской улице, 51, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.