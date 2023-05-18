В Петербурге на Магнитогорской улице вспыхнул пожар

В Петербурге вспыхнул пожар в комплексе зданий на Магнитогорской улице, 51, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что пожар тушат по повышенному номеру сложности, на месте происшествия работают семь расчетов, говорят в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб в 03:41.

На данный момент известно, что полыхает одна из частей здания, огонь распространился по всей площади. В 04:19 был подан дополнительный номер 1-БИС. На место происшествия выехали семь единиц техники и 32 человека личного состава.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.