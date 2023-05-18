В Колпино прикрыли розлив контрафакта под видом элитного алкоголя

Экономическая полиция проводит операцию «Алкоголь». Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Итак, первый результат был уже в Колпино: там заприметили розлив контрафакта под видом элитного алкоголя. По адресу Софийская улица, 96 в пристройке стражи порядка обнаружили незаконное производство алкогольной продукции.

Как итог, было изъято 1500 литров готовой к реализации продукции. Она была в пластиковых канистрах. Кроме этого, заметили восемьсот литров спирта в четырех пластиковых бочках. Часть контрафакта, две коробки, уже была разлита в жестяные банки под видом элитной импортной водки.

На месте нашли 34-летнего работника подпольного разливочного цеха. Его уже доставили в отделение полиции. Изъятый контрафакт направлен на экспертизу, по результатам которой будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела. Теперь полицейские ищут организаторов.