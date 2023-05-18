В Петербурге поймали карманницу-гастролершу

Сотрудники уголовного розыска задержали карманницу-гастролершу. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 17 мая днем на проспекте Просвещения оперативная группа задержала 23-летнюю жительницу Вологодской области. Она совершила кражу двух кошельков с банковской и дисконтными картами, единым льготным проездным билетом и денежными средствами. Общая сумма ущерба — 5 201 рубль.

Жертвой мошенницы стала 89-летняя пенсионерка. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.