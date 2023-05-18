С 1 июля Петербург может потонуть в грязи

В Петербурге оказались провальными конкурсы по поиску подрядчика, который займётся уборкой города от пыли, грязи, мусора. Городская администрация так и не справилась с поиском подрядчика, который привел бы город в надлежащий вид. К работе подрядная организация должна была бы приступить с 1 июля, но пока желающих всё-таки нет.

Как пишет Мойка78, ещё в начале апреля правительство города опубликовало ряд закупок. Общая сумма контракта в достигала почти 628 000 000 руб. Эти деньги предполагались для организации ручной уборки тротуаров в семи районах Петербурга. Если быть точнее, то подрядчик должен был убирать пыль и грязь в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Фрунзенском, Центральном и Невском районах.

Как уточняет издание, заявки на каждый из лотов подала только одна компания. Это означает что существует риск срыва не только летней, но и грядущей зимней уборке в городе.