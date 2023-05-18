За неделю от клещей пострадали 984 жителя Петербурга

С 12-го по 18 мая жители Петербурга обратились в медучреждения 984 раза по причине укусов клещей. Интересно, что Паукообразные присосались к детям 226 раз. Об этом рассказывает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, в черте города от клещей пострадали 116 человек. Больше всего укусов произошло в Пушкинском районе (25). В Курортном районе пострадали ещё 23 человека, в Красносельском и Выборгском районах было ещё по 10 случаев.

Уточняется, что за прошедшую неделю зарегистрировали два случая заболевания клещевым энцефалитом, а также 10 случаев клещевого боррелиоза. В общем и целом, за этот период на энцефалит проверили 1218 клещей. Только в пяти случаях результат теста был положительным.

В Роспотребнадзоре напомнили, что если вас укусил клещ, то срочно нужно обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща снимут и отправят на исследование. Медики также смотрят место укуса и обработают его.