Названо число пострадавших российских туристов в Таиланде

Российские туристы есть среди пострадавших и на катере, который потерпел аварию. Напомним, что все произошло после возвращения туристов с тайского острова Пхи-Пхи. Как рассказали в генеральном консульстве России, из более чем 20 соотечествеников в госпиталях Сиама сейчас находится 11 человек.

Уточняется, что все они находятся на стационарном лечении. Сама авария катера произошла 17 мая. Туристы ездили на экскурсию на острова Пхи-Пхи. Многих эти острова привлекают тем, что там снимали основные сцены многим известного фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В один момент судно влетело в сигнальную вышку.

Те травмы, которые получили российские туристы, не угрожают их жизни.

Ранее сообщалось, что с 12-го по 18 мая жители Петербурга обратились в медучреждения 984 раза по причине укусов клещей. Интересно, что Паукообразные присосались к детям 226 раз.