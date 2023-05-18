На сто миллионов оштрафовали петербуржцев за неправильную парковку

В Санкт-Петербурге с начала 2023-го было вынесено 9874 постановления в отношении автомобилистов, которые оставили свои машины на газонах или же перегородили проезд к контейнерным площадкам. Среди нарушителей 530 – юридические лица. В общем и целом сумма штрафов превысила 100 000 000 руб.

Как рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий, такого рода нарушения очень затрудняют работу коммунальных служб. С 1 мая эти нарушения специалисты государственной технической инспекции стали фиксировать в круглосуточном режиме.

Важно, что в маршрутах мониторинга в обязательном порядке учитывают самые проблемные объекты. В том числе включается новые адреса, на которые жалуются жители города, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Медики в городе Видное Московской области извлекли изо лба семилетней девочки рог единорога. Известно, что ребёнок ходил с этим предметам под кожей целых два года. Об этом рассказывать пресс-служба министерства здравоохранения региона.