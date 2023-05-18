Девочка из Подмосковья два года проходила с рогом единорога во лбу

Медики в городе Видное Московской области извлекли изо лба семилетней девочки рог единорога. Известно, что ребёнок ходил с этим предметам под кожей целых два года. Об этом рассказывать пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как выяснили специалисты, когда девочке было пять лет, она упала на пластмассовые игрушку. Тогда родители обработали рану, а после уже использовали противорубцовую мазь, чтобы убрать шрам. Спустя время, рано, ожидаемо, зажила. Однако девочку беспокоило то, что было некое уплотнение выше рубца. После этого родители приняли решение обратиться к медикам.

Тогда специалиста предположили, что под кожей может быть какой-то инородное тело. После узи это предположение и подтвердилась. Девочки потребовалась операция, но несерьезная: девочку отпустили домой в тот же день с аккуратным рубчиком на лбу. Так выяснилось, что девочка носила рог единорога целых два года.