В Петербурге замедлилась годовая инфляция

По России продолжает улучшать экономическая обстановка. Страна реабилитируется после введенных против нее санкций.

В апреле 2023 года в РФ зафиксировали замедление инфляции. Такая положительная динамика наблюдалась почти во всех регионах страны. Ускорение зафиксировано только в Архангельской области и Республике Бурятия. Санкт-Петербург и Ленинградская область могут похвастаться улучшениями в лучшую сторону.

На снижении уровня инфляции сказался тот факт, что в данных больше не учитываются показатели за апрель 2022 года, когда ситуация оставляла желать лучшего. Сейчас все находится в относительно порядке. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка России.

Уточняется, что по РФ снизился годовой рост цен на товары. Одна из причин — высокий урожай зерновых за прошлый год. Он значительно ограничивал рост цен на продовольствие.