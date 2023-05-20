С петербуржцами поделятся историей Арктики к юбилею экспедиции Нансена

В Санкт-Петербурге для любителей истории Арктики и Антарктики подготовили ретроспективную выставку «Нансен в фотографиях». Открытие было запланировано к 130-летию начала экспедиции Фритьофа Нансена.

На выставке представят архивные фотографии и дневниковые записи участников экспедиции. Ценителям удастся открыть для себя нечто новое об исследователях, а обыватели смогут просто насладить атмосферой некоторой арктической тайны.

Экспонаты представят в музее Арктики и Антарктики. Здесь уже выставили фотоснимки. Часть кадров была сделана еще только во время подготовки к плаванию, а остальное — уже сама экспедиция знаменитого Фритьофа Нансена.

Выставка продлится до 18 июня 2023 года. Посещение доступно со среды по воскресенье, а вот понедельник и вторник — выходные дни. Об этом рассказали в пресс-службе музея Арктики и Антарктики.