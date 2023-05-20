Хейт в соцсетях вынудил Высоцкую уехать из России

В России у пользователей социальных сетей вновь набрала популярность телеведущая Юлия Высоцкая. Видео, где девушка не вполне успешно готовит еду, «залетали» на миллионы просмотров. При этом комментарии под роликами оказались не совсем лестными.

Артистка попыталась отшутиться от хейтеров и заявила, что ее супруг режиссер Андрей Кончаловский любит обугленное мясо и развалившиеся сырники. В сети такое заявление не одобрили, а негатив продолжил литься на телеведущую.

Как сообщает Табло, в конце концов Юлии Высоцкой потребовался отпуск. Телеведущая устроила для себя заграничные каникулы: покинула Россию на некоторое время, чтобы восстановить свои силы и прийти в норму.

Несмотря на то, что некоторый хейт в сторону артистку продолжается, нашлись и те, кто женщину поддержал. Частенько под видео с готовкой можно найти весьма добрые шутки.