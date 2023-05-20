Двое неизвестных украли флаг со здания Контрольно-счетной палаты Петербурга

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга разыскивают нарушителей, которые сорвали флаг на набережной канала Грибоедова. Пока выйти на злоумышленников не удалось.

Как стало известно gazeta.spb, прохожие у здания Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга украли флаг северной столицы и алюминиевый флагшток. Они были расположены на фасаде здания над центральным входом.

Материальный ущерб оценили в 5 020 рублей. Пока неизвестно, что грозит злоумышленникам, похитившим флаг Петербурга, когда тех найдут. За подобные выходки может быть предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Предполагается, что к делу причастны двое молодых людей в возрасте до 20 и 25 лет. Сейчас ориентировка на нарушителей уже была составлена и направлена в территориальные У(О)МВД России. Разбирательство продолжается.