Девочку-подростка на мотоцикле сбили на Volkswagen в Колпино

В Колпино на регулируемом перекрестке Пролетарской улицы и улицы Веры Слуцкой случилась авария с участием подростка. Девочка 16 лет попала под колеса автомобиля Volkswagen Polo.

Несовершеннолетняя пострадавшая передвигалась по городу на мотоцикле. Вечером в пятницу, 19 мая, она столкнулась с указанным автомобилем. За рулем машины находился 38-летний водитель.

Дорожно-транспортное происшествие привело к серьезным травмам у подростка. Водительница мотоцикла была экстренно госпитализирована с места аварии в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас разбирательством по факту случившегося занимается полиция. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге определили районы, в которых случается больше всего автомобильных аварий с участием несовершеннолетних.