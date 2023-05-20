Петербуржцам назвали простой метод борьбы с сальмонеллезом и тифом

Употребление сырых продуктов может нанести серьезный урон организму человека. Чтобы защитить себя, стоит просто помнить о правилах термической обработки пищи и всегда их придерживаться.

Правильное приготовление еды поможет «убить» возбудителей опасных инфекционных заболеваний: сальмонеллеза, брюшного тифа, кишечных инфекций и прочего. Если все сделать верно, заразиться уже просто не получится. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Сложнее всего с мясом и рыбой. Такую продукцию стоит обрабатывать путем запекания при температуре 250–280 °C в течение 20–25 минут. Также важно помнить, что на многое влияет качество приобретенной продукции.

Яйца после закипания нужно отваривать десять минут. Внутри теста им требуется восемь-десять минут при температуре 180–200 °C.

С овощами все немного проще: можно просто отварить. При этом накануне приготовления их готовить не следует. Важно все подготавливать день в день.